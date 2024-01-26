WBC санкционировала реванш Усика и Фьюри

Противостояние Александра Усика и Тайсона Фьюри не ограничится одним боем 17 февраля. Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что организация уже санкционировала два поединка между боксерами.

По словам функционера, промоутеры команд должны будут согласовать все условия сделки.

«Посмотрим, что произойдет, поскольку есть предстоящие бои, прежде чем мы углубимся во что-то еще. Но и Фьюри против Усика, и Джошуа против Нганну — оба очень интересных поединка. WBC уже санкционировала бой Фьюри с Усиком и реванш. Мы получили запрос и согласились на реванш, если промоутеры его согласуют — именно на этом стоит позиция WBC. Если промоутеры изменят свой запрос на реванш, мы его обязательно рассмотрим», — приводит слова Сулеймана Dazn.

Отметим, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 17 февраля этого года, он состоится в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Напомним, Тайсон Фьюри грозится уничтожить Александра Усика.