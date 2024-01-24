Словакия поддержит выделение 50 млрд евро Украине от ЕС, — Шмыгаль

Словакия не будет блокировать выделение 50 млрд евро Украине от ЕС. К такой договоренности, помимо других, пришли глава Кабмина Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Фицо по итогам встречи в Ужгороде. Об этом сообщает Telegram главы Кабмина.

«Только что завершили встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Пришли к согласию по ряду вопросов и имеем конкретные договоренности», — рассказал Шмыгаль.

Основные договоренности

— Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд. евро со стороны Европейского Союза;

— правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса;

— сотрудничество в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для строительства оборонных рубежей;

— полная поддержка евроинтеграционных устремлений Украины со стороны Словакии.

Кроме того, по словам главы украинского правительства, Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран.

«Благодарны словацкому народу, который помогает Украине и украинцам в эти непростые времена», — констатировал Шмыгаль.

Напомним, Шмыгаль в Ужгороде встретился с Фицо.