Президент Чехии сделал скандальное заявление по поводу украинских территорий

Президент Чехии Петр Павел сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине. Его слова цитирует издание aktualne.cz.

Глава государства считает, что в ближайшее время наша страна не сможет вернуть оккупированные Россией территории.

Он отметил: «Украина сейчас не находится в такой ситуации, чтобы могла хотя бы в обозримом будущем полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории».

По его словам, «Россия – определенно не простой противник», и следует «оценить реальную ситуацию».

Политик добави: «Мы должны смотреть на это реалистично, а не слишком оптимистично, в розовых очках, как это часто случалось до сих пор».

Ранее Чехия отказалась выдавать Украине уклонистов.