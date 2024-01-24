Президент Чехии сделал скандальное заявление по поводу украинских территорий

Президент Чехии Петр Павел сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине. Его слова цитирует издание aktualne.cz.
Глава государства считает, что в ближайшее время наша страна не сможет вернуть оккупированные Россией территории.
Он отметил: «Украина сейчас не находится в такой ситуации, чтобы могла хотя бы в обозримом будущем полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории».
По его словам, «Россия – определенно не простой противник», и следует «оценить реальную ситуацию».
Политик добави: «Мы должны смотреть на это реалистично, а не слишком оптимистично, в розовых очках, как это часто случалось до сих пор».
Ранее Чехия отказалась выдавать Украине уклонистов.