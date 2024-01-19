На Марсе обнаружили лед толщиной более трех километров

На экваторе Марса ученые обнаружили «океан» со льдом толщиной более трех километров. Об этом сообщает Space.com, ссылаясь на результаты миссии Mars Express Европейского космического агентства.

Хотя это не первый случай, когда у экватора Красной планеты находят доказательства наличия льда, новая находка является наибольшим количеством водяного льда.

По словам ученых из Смитсоновского института в США, лед был найден в «океане», глубина которого составляет от 1,5 до 2,7 метров.

Залежи толстые, простирающиеся на 3,7 км под землей и покрытые коркой затвердевшей золы и сухой пыли толщиной в сотни метров. Лед не является чистой глыбой, а сильно загрязнен пылью.

По мнению ученых, наличие подземных вод в низких и экваториальных широтах планеты может свидетельствовать о том, что климат на Марсе раньше был совсем другим.

Они также предполагают, что существование льда может являться результатом смены оси Красной планеты.

По мнению ученых, в будущем расположение льда у экватора можно будет исследовать во время пилотируемых миссий.

Напомним, на Марсе разглядели нечто необычное.