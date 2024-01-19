Очередной самолет А-50 испытывает судьбу в акватории Азовского моря, — ВС ВСУ

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был зафиксирован в акватории Азовского моря в пятницу утром, 19 января. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«После трех мощных атак врага есть определенное затишье, но это не значит, что надо как-то расслабляться. Только что карта (программа Вираж-планшет) была пуста, а вот сейчас появилось 5-6 воздушных целей, в том числе в акватории Азовского моря знаменитый уже А-50, испытывает свою судьбу», — отметил спикер.

Чиновник напомнил, что ранее уже была речь о том, что после уничтожения самолета А-50 прилетит другой.

«Нет ничего удивительного, потому что у России есть еще такие самолеты. Поэтому, есть А-50, есть истребитель ближе к Ростову, а также беспилотники (оперативно-тактического уровня), которые следят за линией фронта», — резюмировал Игнат.

Напомним, в ВС ВСУ рассказали, как повлияет сбитие А-50 на ракетные удары по Украине.