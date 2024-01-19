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Новости > Россия стянула к северной границе Украины более 20 тысяч военных

Россия стянула к северной границе Украины более 20 тысяч военных

Александр Панько
19.01.24 13:47
159
Россия стянула к северной границе Украины более 20 тысяч военных

У северной границы с Украиной Россия удерживает около 21,8 тысячи военнослужащих. Ситуация остается контролируемой. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

Враг создал и удерживает группировку общей численностью 20 тысяч человек. Военные постоянно ведут разведку, осуществляют обстрелы приграничных районов, а также активно наращивают инженерно-фортификационное оборудование местности.

«Отмечаются мероприятия по перевооружению подразделений на новейшие или модернизированные образцы вооружения», — рассказал Наев.

«В свою очередь со стороны Республики Беларусь, с целью усиления границы, кроме подразделений пограничной службы, вдоль границы содержится около 1800 человек из состава вооруженных сил», — добавил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Военные и правоохранительные органы на постоянной основе проводят мероприятия боевой подготовки, наращивают системы наблюдения и инженерно-фортификационное оборудование вдоль границы.

В рамках так называемого «Союзного государства» Беларусь продолжает оказывать посильную помощь России в войне против нашей страны путем поставки и ремонта вооружения и военной техники.

«На предприятиях военно-промышленного комплекса Беларуси осуществляется производство новых и переработка устаревших боеприпасов, с последующей их передачей в интересах Вооруженных сил России», — отметил Наев.

Напомним, вражеские ДРГ не оставляют попыток прорвать северную границу Украины.

Тэги: Россия, граница, военные, война в Украине

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