Шмыгаль анонсировал встречу с Фицо по поводу 50 млрд евро для Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль планирует встречу с главой правительства Словакии Робертом Фицо для снятия возможных преград для выделения 50 млрд евро помощи ЕС для Украины. Об этом глава Кабмина сообщил в Telegram в четверг, 18 января.

Шмыгаль напомнил, что программа Ukraine Facility предусматривает не только выделение финансовой поддержки в размере 50 млрд евро, но и системную трансформацию Украины на пути в ЕС.

«Наше правительство сформировало драфт плана и видение этого процесса. От Европейской комиссии получили комментарии, которые уже прорабатываем. В ближайшие недели также планируем встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, чтобы обсудить все неотложные вопросы и снять возможные препятствия на пути к реализации Ukraine Facility», — рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что Украина рассчитывает на принятие на саммите Европейского совета 1 февраля положительного решения о выделении финансовой поддержки в размере 50 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Напомним, СМИ узнали об условии Венгрии о выделении Украине 50 млрд евро.