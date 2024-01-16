Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украине обновили экзамен на получение водительских прав

В Украине обновили экзамен на получение водительских прав

Александр Панько
16.01.24 16:57
121
В Украине обновили экзамен на получение водительских прав

В Украине обновили вопросы в экзамене на получение водительских прав. Изменения касаются механических транспортных средств, которые вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни, перевозку детей в автомобилях и т. д. Об этом сообщает сайт Главного сервисного центра МВД.

Для того чтобы сдать теоретический экзамен, не обязательно идти на обучение в автошколу. Каждый желающий, кто готовится стать водителем, может самостоятельно овладеть теорией и сдать тест.

Однако перед этим следует знать, что МВД обновило тестовые вопросы в экзаменационных билетах для сдачи теоретического экзамена.

Новые тестовые вопросы и варианты ответов можно просмотреть на сайте Главного сервисного центра МВД по ссылке.

Экзамен на теорию состоит из 20 вопросов. У кандидата есть 20 минут для его решения. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше — экзамен не сдан. Вопросы распределяются по следующему принципу:

— 10 — о правилах дорожного движения;

— 4 — из основ безопасности движения;

— 4 — об устройстве и эксплуатации транспортного средства соответствующей категории;

— 2 — о предоставлении первой домедицинской помощи.

У кандидата в водители есть неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена. Однако следующую попытку можно совершить не ранее чем через 10 дней.

Если будущие водители решили учить теорию самостоятельно, тогда могут воспользоваться онлайн-тренажером по ПДД. Он отображает все вопросы, которые будут на теоретическом экзамене.

Напомним, обновление водительских прав: депутаты решили усложнить жизнь украинским водителям.

Тэги: общество, водительские права, экзамен, новости Украины

Комментарии

Статьи

11.01.24 11:27

Хаос в Эквадоре: мафия против власти <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Интимные отношения в тюрьмах: Британия ужаснулись масштабам проблемы
15.01.24 22:31

Интимные отношения в тюрьмах: Британия ужаснулись масштабам проблемы

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
16.01.24 16:25

Депутаты приняли законопроект по Е-реестру военнообязанных

16.01.24 16:16

Украинские врачи провели уникальную операцию крошечному ребенку

16.01.24 15:56

Трамп пообещал «очень быстро» завершить войну в Украине

16.01.24 15:36

Украинцев заверили, что проблем с отоплением в стране нет

16.01.24 15:25

Стало известно, когда Кабмин повторно внесет в Раду законопроект о мобилизации

16.01.24 15:01

Война в Украине: в ООН говорят, что мирные жители стали гибнуть чаще

16.01.24 14:44

Польские перевозчики согласились разблокировать границу с Украиной

16.01.24 14:20

Украинцам поведали, как обстоит ситуация с коронавирусом

16.01.24 14:15

В ВС ВСУ рассказали, как повлияет сбитие А-50 на ракетные удары по Украине

16.01.24 16:25

Депутаты приняли законопроект по Е-реестру военнообязанных

16.01.24 15:56

Трамп пообещал «очень быстро» завершить войну в Украине

16.01.24 15:25

Стало известно, когда Кабмин повторно внесет в Раду законопроект о мобилизации

16.01.24 14:44

Польские перевозчики согласились разблокировать границу с Украиной

16.01.24 13:51

Зеленский в Давосе получит послание от Байдена по стратегии в войне против России, — СМИ

16.01.24 11:36

Канада готовится к подписанию с Украиной двустороннего соглашения о безопасности

16.01.24 08:52

Назван лучший футболист 2023-го года по версии ФИФА

15.01.24 15:15

Зеленский прибыл в Швейцарию

15.01.24 14:38

В ГУР рассказали, решится ли Путин объявить новую мобилизацию до выборов

15.01.24 12:24

Залужный подтвердил уничтожение двух редких вражеских самолетов

10.01.24 14:23

Стало известно, превышен ли в Украине эпидпорог по гриппу и коронавирусу

10.01.24 10:47

В ООН озвучили число украинцев, нуждающихся в гумпомощи

12.01.24 17:35

У людей с отрицательным резус-фактором - инопланетная ДНК?

11.01.24 19:40

Экс-замгенпрокурора Ольга Колинько была задушена?

10.01.24 15:25

Шмыгаль рассказал, сколько всего укрытий насчитывается в Украине

11.01.24 13:44

Завтра в Украине снова ударит мороз

11.01.24 13:32

Законопроект о мобилизации вернут на доработку в Кабмин, — Арахамия

10.01.24 20:44

Ольга Колинько, которая вела дело Лазаренко, найдена мертвой

12.01.24 14:50

В Днепре задержали банду, держащую в рабстве полсотни человек

11.01.24 15:55

На Львовщине введен карантин из-за бешеной собаки

Фото и Видео
Украинские врачи провели уникальную операцию крошечному ребенку
Украинские врачи провели уникальную операцию крошечному ребенку
Украинские врачи провели уникальную операцию крошечному ребенку
Украинские врачи провели уникальную операцию крошечному ребенку
В Нижнем Новгороде прорвало теплотрассу. Множество людей получили ожоги
В Нижнем Новгороде прорвало теплотрассу. Множество людей получили ожоги
Джек Дрейпер: с британским теннисистом произошел пикантный конфуз в Австралии
Джек Дрейпер: с британским теннисистом произошел пикантный конфуз в Австралии
Под Ростовом раздались взрывы на химпредприятии
Под Ростовом раздались взрывы на химпредприятии
В России заявили об «атаке дронов» на Воронеж. В городе ввели режим ЧП
В России заявили об «атаке дронов» на Воронеж. В городе ввели режим ЧП
В Турции перевернулся пассажирский автобус – погибло немало людей
В Турции перевернулся пассажирский автобус – погибло немало людей
В ГУР рассказали, решится ли Путин объявить новую мобилизацию до выборов
В ГУР рассказали, решится ли Путин объявить новую мобилизацию до выборов
Залужный подтвердил уничтожение двух редких вражеских самолетов
Залужный подтвердил уничтожение двух редких вражеских самолетов
В ГУР назвали цели ракетных ударов России по Украине. Он изменились
В ГУР назвали цели ракетных ударов России по Украине. Он изменились
Появилось видео, как Трамп поглумился над экоактивисткой
Появилось видео, как Трамп поглумился над экоактивисткой
fraza.com
Новости блогосферы
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз
24.12.23 18:17

Запахло очень большими деньгами

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.