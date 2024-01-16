В Украине обновили экзамен на получение водительских прав

В Украине обновили вопросы в экзамене на получение водительских прав. Изменения касаются механических транспортных средств, которые вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни, перевозку детей в автомобилях и т. д. Об этом сообщает сайт Главного сервисного центра МВД.

Для того чтобы сдать теоретический экзамен, не обязательно идти на обучение в автошколу. Каждый желающий, кто готовится стать водителем, может самостоятельно овладеть теорией и сдать тест.

Однако перед этим следует знать, что МВД обновило тестовые вопросы в экзаменационных билетах для сдачи теоретического экзамена.

Новые тестовые вопросы и варианты ответов можно просмотреть на сайте Главного сервисного центра МВД по ссылке.

Экзамен на теорию состоит из 20 вопросов. У кандидата есть 20 минут для его решения. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше — экзамен не сдан. Вопросы распределяются по следующему принципу:

— 10 — о правилах дорожного движения;

— 4 — из основ безопасности движения;

— 4 — об устройстве и эксплуатации транспортного средства соответствующей категории;

— 2 — о предоставлении первой домедицинской помощи.

У кандидата в водители есть неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена. Однако следующую попытку можно совершить не ранее чем через 10 дней.

Если будущие водители решили учить теорию самостоятельно, тогда могут воспользоваться онлайн-тренажером по ПДД. Он отображает все вопросы, которые будут на теоретическом экзамене.

Напомним, обновление водительских прав: депутаты решили усложнить жизнь украинским водителям.