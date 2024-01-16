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Новости > Трамп пообещал «очень быстро» завершить войну в Украине

Трамп пообещал «очень быстро» завершить войну в Украине

Агата Кловская
16.01.24 15:56
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Трамп пообещал «очень быстро» завершить войну в Украине

Бывший президент США Дональд Трамп, стремящийся переизбраться на этот пост в 2024 году, пообещал «очень быстро» завершить войну в Украине. Об этом он сказал после победы на республиканских праймериз в штате Айова во вторник, 16 января.

Трамп отметил, что сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным, потому что у них, по его словам, хорошие отношения.

«Мы с Путиным прекрасно ладим. Мы очень хорошо ладим. Это хорошо, а не плохо... Ситуация с Украиной настолько ужасная... И мы собираемся решить это. Мы собираемся решить это очень быстро», — сказал Трамп.

Он считает, что сможет привлечь к переговорам президентов Украины и России.

«Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу привлечь его, мы решим это очень быстро. Этого (войны в Украине) никогда не должно было произойти», — добавил он.

Напомним, Трамп призвал НАТО больше помогать Украине.

Тэги: Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, война в Украине

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