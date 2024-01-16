Война в Украине: в ООН говорят, что мирные жители стали гибнуть чаще

Мирные украинцы чаще гибнуть в результате боевых действий. Об этом сказано в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в нашей стране.

Там поведали, что, как минимум, 592 гражданских лица были убиты или ранены в Украине в прошлом декабре.

Уточняется, что это сразу на 26,5% больше подтвержденных потерь среди гражданского населения по сравнению с предыдущим месяцем.

Эксперты говорят, что число сообщений о жертвах среди мирных жителей, некоторые из которых все еще ожидают проверки, показывают, что рост был даже выше, и это нарушает тенденцию к уменьшению количества жертв среди гражданского населения в прошлом году.

Отмечается: «Увеличение количества жертв среди гражданского населения в декабре произошло в основном из-за интенсивных обстрелов вооруженными силами России 29 и 30 декабря территории Украины ракетами и боеприпасами. Нападения с использованием этих видов оружия повлекли 34% жертв среди гражданского населения в декабре по сравнению с 16% в ноябре».

Известно, что большинство жертв среди гражданского населения (84%) и поврежденных образовательных и медицинских учреждений (92%) находились на территории, контролируемой украинским правительством.

Ранее мы писали о том, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 372 090 солдат.