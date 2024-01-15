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Новости > В Минздраве рассказали, какие продукты улучшают психическое здоровье

В Минздраве рассказали, какие продукты улучшают психическое здоровье

Агата Кловская
15.01.24 16:47
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В Минздраве рассказали, какие продукты улучшают психическое здоровье

Питание имеет важное влияние на наше психическое здоровье. Здоровая диета может помочь предотвратить депрессию, тревогу и другие психические расстройства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Консультант по общественному здоровью Минздрава Украины рассказала, какие продукты питания полезны для мозга, а значит — и психического здоровья, а каких лучше избегать.

Средиземноморская диета богата фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, рыбой и оливковым маслом. Эти продукты содержат полезные питательные вещества, такие как антиоксиданты, полиненасыщенные жирные кислоты и витамин B.

Исследования показали, что люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, имеют на 30% более низкий риск развития депрессии, чем те, кто ест много обработанных продуктов и насыщенных жиров.

Полиненасыщенные жирные кислоты, такие как Омега-3, полезны для психического здоровья. Они помогают снизить воспаление и улучшить когнитивные функции.

Омега-3 жирные кислоты содержатся в рыбе, орехах, семенах и листовой зелени.

Трансжиры, с другой стороны, вредны для психического здоровья. Они могут повысить риск депрессии и других психических расстройств.

Рыбий жир, содержащий Омега-3 жирные кислоты, может помочь предотвратить депрессию, тревогу и психотические расстройства.

Ягоды содержат антиоксиданты, которые могут помочь защитить мозг от повреждений. Исследования показали, что ягоды могут улучшить когнитивные функции и уменьшить риск деменции.

Необработанное красное мясо может быть полезным для психического здоровья. Оно содержит железо, цинк и другие питательные вещества, которые важны для мозговой функции. Однако важно выбирать красное мясо с низким содержанием насыщенных жиров.

Кофе содержит кофеин, который может улучшить настроение и внимание. Исследования показали, что кофе может снизить риск депрессии и инсульта.

Шоколад содержит антиоксиданты, которые могут помочь защитить мозг от повреждений. Исследования показали, что шоколад может улучшить когнитивные функции и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Насыщенные жиры и рафинированные углеводы могут повысить риск депрессии и других психических расстройств. Насыщенные жиры содержатся в жирных молочных продуктах, мясе и обработанных продуктах.

Рафинированные углеводы содержатся в белом хлебе, белом рисе, картофеле фри и других сладостях. Соль также может негативно влиять на психическое здоровье. Чрезмерное потребление соли может повысить риск инсульта и ухудшения когнитивных функций.

Для сохранения психического здоровья важно придерживаться здоровой диеты, богатой фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, рыбой и оливковым маслом. Также важно ограничить потребление насыщенных жиров, рафинированных углеводов и соли.

Напомним, что стало известно о смертельной опасности храпа.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, продукты, здоровье, психическое заболевание

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