В НАТО отреагировали на сообщения о подготовке Германии к возможной войне с Россией

Распространенная информация о подготовке Германии к возможному военному конфликту с РФ не является секретным разведывательным анализом. Об этом сообщили директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс и представитель Минобороны Германии.

Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что оно получило сценарий учения, который всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе

«Когда-то сценарии были полностью вымышленными с несуществующими странами и географическими регионами», — заявил он.

Однако теперь в НАТО стали использовать существующие страны и географические регионы для разработки сценариев учения. Сартс подчеркнул, что опубликованная ранее информация не является секретным разведывательным анализом, который прогнозирует развитие дальнейшей ситуации.

В Минобороны Германии не пожелали комментировать информацию.

«По сути, я могу вам сказать, что рассмотрение различных сценариев — даже если они крайне маловероятны — является частью повседневной военной деятельности, особенно в сфере обучения», — сказал представитель Минобороны.

Напомним, по информации западных СМИ, Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией.