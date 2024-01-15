В ГУР рассказали, что стало с «вагнеровцами»

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что все группировки российской ЧВК «Вагнер» переформатированы. Одна часть их находится в подчинении ВС РФ, другая — вступила в аналогичные частные компании. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

«Уже созданы многие так называемые частные военные компании, которые находятся и под контролем министерства обороны России, и под контролем Росгвардии», — отметил Скибицкий.

По его словам, те «вагнеровцы», подписавшие контракт с Министерством обороны РФ или Росгвардией, продлевают свою службу либо в вооруженных силах России, либо в других частных компаниях.

«Также произошло переформатирование группы Вагнера в других странах, где они были вовлечены, прежде всего в Африке, на Ближнем Востоке — в Сирии, в Ливии», — рассказал представитель ГУР.

Скибицкий добавил, что в данных странах ЧВК Вагнера, как такового, уже нет, там действуют другие частные военной кампании, которые контролируются российским министерством обороны.

Напомним, в ГУР рассказали, решится ли Путин объявить новую мобилизацию до виборов.