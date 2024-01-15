Кровавое ДТП в Харьковской области: пострадало немало людей, в том числе дети

Вечером воскресенья, 14 января, на трассе Харьков-Сумы на выезде из города Богодухов (Харьковская область) произошло кровавое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что тут столкнулись автомобили Chevrolet и ВАЗ-2108.

Уже выяснилось, что ВАЗ-2108, за рулем которого находился 44-летний водитель, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet под управлением 41-летнего жителя Сумской области.

В результате аварии, увы, пострадали водитель Chevrolet, его 42-летняя жена и 12-летняя дочь, а также водитель ВАЗ и три его пассажира.

Ранее на Львовщине несовершеннолетний мотоциклист сбил женщину и двоих детей.