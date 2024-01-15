В ГУР оценили темпы производства ракет в России

По состоянию на январь этого года страна-агрессор Россия производит более 200 ракет разного типа в месяц. В последнее время производство не увеличилось, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью для РБК-Украина.

По его словам, сейчас россияне производят около 115-130 стратегических ракет плюс 100-115 ракет оперативно-тактического класса.

«Они не смогли существенно нарастить эти объемы. Пока максимальные показатели остаются такими же (как в октябре прошлого года) — это около 115-130 стратегических ракет. Однако они могут отличаться в зависимости от месяца. Уровень производства зависит от загрузки мощностей, от комплектующих, ведь очень много деталей — у тех же Х-101, Кинжала, Калибра «иностранного производства», — сказал Скибицкий.

По его словам, Россия многое потеряла именно за счет того, что ее предприятия, которые занимались поставкой комплектующих, находятся под международными санкциями.

«А своими аналогами она не может покрыть собственные потребности. Опять же, например, в декабре они вообще не производили некоторые виды ракет — был нулевой показатель — как плановый, так и фактический», — добавил он.

Представитель ГУР сообщил, что сейчас россияне пытаются держать определенный стратегический резерв. Как правило, это около 30% от имеющихся у них запасов.

«Яркий пример — с середины сентября россияне не применяли ни Х-101, ни Калибр. Происходило накопление этих ракет. К тому же мы четко понимаем, что все произведенное сразу поставляется на поле боя. Если говорить о выпущенных крылатых ракетах, то во время атак фиксировались изделия III, IV квартала выпуска. Это еще раз свидетельствует о том, что у них запасы не очень большие, и то, что производится, сразу применяется против нашего государства», — добавил он.

Вместе с тем управляемые авиационные Х-31, Х-35, Х-29, Х-59 производятся в основном из российских комплектующих.

Если оценивать их производство, отметил Скибицкий, оно зависит от типа ракеты.

«К сожалению, они имеют возможность производить 100-115 ракет именно этого оперативно-тактического класса (вроде Х-31, Х-59 и т.п.)», — добавил он.

Напомним, в ГУР назвали цели ракетных ударов России по Украине. Он иизменились.