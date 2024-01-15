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Новости > Ученые выявили пять различных типов болезни Альцгеймера

Ученые выявили пять различных типов болезни Альцгеймера

Агата Кловская
15.01.24 16:32
79
Ученые выявили пять различных типов болезни Альцгеймера

Ученые продолжают изучать болезнь Альцгеймера. На этот раз они выявили пять различных ее типов.

Поясняется, что они отличаются прогнозом и изменениями в мозге.

Такие результаты показало исследование образцов спинномозговой жидкости людей с деменцией.

Эксперты говорят, что ранее исследования выясняли, что у людей с болезнью Альцгеймера есть отличия в содержании белков в спинномозговой жидкости по сравнению со здоровыми людьми.

Теперь же специалисты детальнее рассмотрели эти изменения, изучив 1 058 белков в спинномозговой жидкости от 419 пациентов и 187 здоровых добровольцев.

В итоге они узнали, что белковый состав позволяет выделить пять подтипов болезни Альцгеймера.

Оказалось, что у пациентов с первым подтипом наблюдается необычайно высокий уровень роста клеток головного мозга. Пациенты с этим подтипом имели самую длинную среднюю ожидаемую продолжительность жизни: обычно после диагностирования болезни люди живут около девяти лет.

В то же время, при втором подтипе были обнаружены белки, связанные с нарушениями иммунной системы мозга, а при третьем наблюдалось расстройство выработки собственных белков мозга.

В отчете отмечается, что четвертый подтип был связан с проблемами кровоснабжения мозга, а пятый – с нарушением целостности гематоэнцефалического барьера. Эта структура отделят кровеносную систему мозга, предотвращая попадание в него инфекций и токсинов.

Информируется, что каждый из подтипов был связан с собственным генетическим профилем. Если болезнь Альцгеймера имеет пять основных типов, это может объяснить, почему ее так сложно лечить.

Допускается, что для каждого подтипа нужна своя терапия. Из-за этого в будущем лечение пациентов будет начинаться после тестирования их спинномозговой жидкости для выявления подтипа болезни.

Ранее ученые рассказали, сколько чашек кофе в день нужно пить для улучшения работы мозга.

Тэги: ученые, здоровье, мир, болезнь Альцгеймера

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