Стало известно, как именно умерла королева Великобритании Елизавета II

Секретарь покойной королевы Великобритании Елизаветы II Эдвард Янг раскрыл подробности ее смерти. Его слова цитирует издание Daily Mail.

Он заявил, что она умерла во сне.

Так, в своих записях секретарь поведал, что королева «ушла очень мирно».

Сейчас данные заметки хранятся в Королевском архиве.

В них сказано: «Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она не осознавала происходящего. Никакой боли».

При этом королевский писатель Роберт Хардман в новой биографии нынешнего монарха «Карл III: Новый король, новый двор. История изнутри» рассказал о том, что вскоре после того, как Эдвард Янг написал свою записку, лакей принес запертую красную коробку с бумагами, найденную у смертного ложа.

После того, как ее открыли, то обнаружили два запечатанных письма: одно к ее сыну и наследнику, ныне королю Карлу III, а другое к самому секретарю.

В публикации сказано о том, что, хотя их содержание вряд ли когда-нибудь будет обнародовано, существование писем свидетельствует о том, что 96-летняя Елизавета спокойно признала, что ее время на этой земле подходит к концу.

Известно, что в ящике также были последние бумаги Елизаветы II и последний королевский приказ: она избрала кандидатов на получение престижного Ордена за заслуги за «исключительно достойную службу».

Ранее мы писали, что завещание Елизаветы II засекретят на 90 лет.