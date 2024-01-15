В минувшее воскресенье, 14 января, в Ровно произошел смертельный пожар. О нем поведали в ГСЧС.

Информируется, что во время тушения пожара в многоквартирном жилом доме спасателями спасены мужчина и эвакуированы пятнадцать человек.

Увы, как говорят спасатели, в одной из квартир на седьмом этаже спасатели обнаружили тело мужчины 2002-го года рождения, еще одного мужчину 1984-го года рождения с признаками отравления угарным газом вывели на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи.

Сейчас причина ЧП и размер ущерба устанавливаются.

Ранее мы писали, что страшный пожар в Житомирской области оборвал две жизни.