Украине передали дальнобойное оружие, о котором «пока нельзя говорить»

Президент Владимир Зеленский заявил, что союзники передали украинским военным дальнобойное оружие, о котором пока нельзя говорить. В Воздушных силах отметили, что «все прекрасно понимают, какие это средства».

«Знаете, я бы не хотел особо комментировать слова президента. Все прекрасно понимают, о чем идет речь. Не сбили, видимо, а уничтожили. Сбить — это больше касаются в небе», — сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его мнению, речь идет о «тех вещах, которые все уже давно обсудили и несколько подзабыли» — уничтожение как вертолетов врага, так и самолетов непосредственно на аэродромах базирования.

«Именно об этом, вероятно, говорил президент. Поэтому, конечно, средства, которые нам поставляют партнеры, высокоточное дальнобойное оружие — это именно то, что нужно нам для сдерживания агрессора. Как в воздухе, так и нанесение ему ударов по земле. Все прекрасно понимают, какие это средства. Это и крылатые ракеты, и баллистические ракеты, которые нужны Украине для того, чтобы отражать воздушный терроризм агрессора», — пояснил спикер.

Напомним, в ЕС обещают выработать миллион снарядов для Украины до весны.