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Новости > Отключение должников от электроэнергии начнется в конце января, - Yasno

Отключение должников от электроэнергии начнется в конце января, - Yasno

Александр Панько
11.01.24 19:36
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Отключение должников от электроэнергии начнется в конце января, - Yasno
Компания Yasno начнет отключать потребителей-должников от электроэнергии уже с конца января 2024 года. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Коваленко в эфире телемарафона.
 
Это стало возможным после того, как Кабмин отменил мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление пени населению.
 
«Конечно, всем сразу не будет рассылаться предупреждение. Всем приходят только уведомления. Мы рейтингуем должников от самого высокого по сумме долга. А второй критерий — это глубина долга. То есть, есть должники один месяц, и это не такая большая проблема, мы надеемся, мы коммуницируем с ними. А есть долги, которым год и больше», — говорит Коваленко.
 
Он рассказывает, что должники получают два уведомления: сперва с просьбой оплатить долг, а потом уже с предупреждением, что через 10 дней услуги будут отключены.
 
Коваленко сказал, что уехавшие за границу украинцы могут оплатить коммуналку по интернету.
 
«Если же человек накопил по разным обстоятельствам большой долг и не имеет полной суммы, чтобы оплатить, мы такие случаи рассматриваем, но нам нужна коммуникация. Нужно, чтобы этот человек обратился. И мы заключаем так называемые договора рассрочки, и там уже индивидуальный график, по которому человек платит», — говорят в Yasno.
 
При этом за услугу отключения, а потом подключения света в случае погашения задолженности тоже нужно заплатить. И тогда в течение 5 дней подачу электроэнергии снова восстановят.
 
Ранее мы писали, что Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени украинцам за долги по коммуналке.
 
 
 

Тэги: электроэнергия, отключение света

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