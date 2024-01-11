Отключение должников от электроэнергии начнется в конце января, - Yasno

Компания Yasno начнет отключать потребителей-должников от электроэнергии уже с конца января 2024 года. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Коваленко в эфире телемарафона.

Это стало возможным после того, как Кабмин отменил мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление пени населению.

«Конечно, всем сразу не будет рассылаться предупреждение. Всем приходят только уведомления. Мы рейтингуем должников от самого высокого по сумме долга. А второй критерий — это глубина долга. То есть, есть должники один месяц, и это не такая большая проблема, мы надеемся, мы коммуницируем с ними. А есть долги, которым год и больше», — говорит Коваленко.

Он рассказывает, что должники получают два уведомления: сперва с просьбой оплатить долг, а потом уже с предупреждением, что через 10 дней услуги будут отключены.

Коваленко сказал, что уехавшие за границу украинцы могут оплатить коммуналку по интернету.

«Если же человек накопил по разным обстоятельствам большой долг и не имеет полной суммы, чтобы оплатить, мы такие случаи рассматриваем, но нам нужна коммуникация. Нужно, чтобы этот человек обратился. И мы заключаем так называемые договора рассрочки, и там уже индивидуальный график, по которому человек платит», — говорят в Yasno.

При этом за услугу отключения, а потом подключения света в случае погашения задолженности тоже нужно заплатить. И тогда в течение 5 дней подачу электроэнергии снова восстановят.