За сутки ВСУ ликвидировали еще 830 оккупантов

Общие боевые потери личного состава противника с 24 февраля 2022 года по 11 января 2024 года ориентировочно составляют около 367 620 (+830) человек убитыми (в скобках даны за предыдущие сутки, 10 января). Об этом сегодня, 11 января, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, вражеская армия потеряла с начала полномасштабного вторжения в Украину:

— танков — 6050 (+12) ед,

— боевых бронированных машин — 11238 (+22) ед,

— артиллерийских систем — 8699 (+15) ед,

— РСЗО — 957 (+1) ед,

— средств ПВО — 641 (+2) ед,

— самолетов — 329 (+0) ед,

-вертолетов — 324 (+0) ед,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 6834 (+0),

— крылатых ракет — 1806 (+1),

— кораблей/катеров — 23 (+0) ед,

— подлодок — 1 (+0) ед,

— автомобильной техники и автоцистерн — 11596 (+21) ед,

— специальной техники — 1337 (+1).

Напомним, Зеленский предложил всем вместе «закончить Путина».