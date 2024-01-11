США готовы передать Украине $300 млрд активов РФ, но есть нюанс

Белый дом поддержал законопроект о конфискации $300 млрд замороженных активов РФ в пользу Украины, пишет Bloomberg.

Администрация Байдена хочет согласовать этот шаг с союзниками G7, особенно в Европе, где хранится около $200 млрд замороженных активов и где поддержка конфискации была «прохладной».

По словам чиновника Белого дома, это один из инструментов, которые рассматривает США для того, чтобы заставить Россию заплатить за ущерб, нанесенный войной.

По оценкам Всемирного банка, восстановление Украины может стоить около $411 млрд.

Ожидается, что эта тема будет поднята на встрече лидеров G7 в годовщину вторжения РФ в Украину.