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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Военные рассказали о ситуации на северной границе Украины

Военные рассказали о ситуации на северной границе Украины

Александр Панько
10.01.24 09:56
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Военные рассказали о ситуации на северной границе Украины

На данный момент признаков создания группировок оккупантов на северном направлении не наблюдается. Об этом во вторник, 9 января, в эфире телемарафона заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления, полковник Юрий Повх.

«На текущий момент признаков создания группировок врага на этом направлении нет. Разведка тщательно отслеживает ситуацию. Соответственно, если такое произойдет, об этом будет сообщено», — акцентировал Повх.

Он добавил, что украинские военные обустраивают линию государственной границы инженерными заграждениями и минными полями.

«За первую неделю месяца инженерами, действующими в северной операционной зоне, было выставлено более тысячи противотанковых мин», — подчеркнул Повх.

По его словам, на Волынском и Полесском направлениях ситуация стабильная, однако в пределах Черниговской и Сумской областей враг продолжает обстрелы территориальных общин приграничья, используя минометы и ствольную артиллерию.

Спикер Сил обороны Северного направления отметил, что всем попыткам проникновения российских ДРГ дается отпор еще до пересечения украинской границы. По его словам, они могут иметь разные задачи.

«Это как терроризирование населения приграничья, так и возможно действия в направлениях объектов критической инфраструктуры, которые находятся вблизи государственной границы», — сказал Повх.

Он добавил, что ранее фиксировались попытки проникновения ДРГ РФ в Украину в среднем 8-10 раз в месяц.

«Действия диверсионно-разведывательных групп — это стандартная тактика действий врага там, где нет постоянного боевого столкновения на линии фронта. Поэтому эту практику отслеживают наши войска на позициях ВСУ и других силовых структур, входящих в состав Сил обороны», — подчеркнул Повх.

Напомним, партизаны фиксируют активную подготовку россиян к обороне Крыма.

Тэги: граница, военные, война в Украине

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