Виталий Билоножко: умер народный артист Украины

На 71-м году жизни умер народный артист Украины Виталий Билоножко. Об этом сообщил горсовет его родного Бурыня.

Причины его смерти не сообщают.

Виталий Билоножко окончил Сумское музучилище, Киевскую национальную консерваторию. Работал солистом Киевского театра эстрады на Подоле, солистом Гостелерадио Украины. Был основателем и организатором Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец".

Выступал дуэтом вместе с супругой Светланой Билоножко.

В декабре 1995 Виталий Билоножко получил звание народного артиста Украины.