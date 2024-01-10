Украинцев в очередной раз призвали экономить электроэнергию

В Украине продолжает расти уровень потребления электроэнергии. Украинцев призывают экономить свет. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

По состоянию на 9 утра, 9 января, уровень потребления на 5,8% превышает вчерашний показатель, который был достаточно высоким.

Причина роста потребления заключается в усилении холодов. Сегодня прогнозируемая среднесуточная температура −15.

В том же числе продолжается запитка потребителей, которые были обесточены из-за непогоды в ряде регионов. Восстановление электроснабжения провоцирует быстрый одномоментный рост потребления, что создает дополнительную нагрузку. Поэтому важно избегать одновременного включения мощных электроприборов.

Сейчас электроэнергии хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

«В то же время большинство тепловых электростанций все еще восстанавливается после массированных ракетных атак прошлой зимой. А солнечные электростанции не могут работать с максимальной мощностью из-за плотной облачности и непогоды», — пишет «Укрэнерго».

В ближайшие дни потребители должны внимательно отнестись к использованию энергоемких электроприборов в течение всего дня с 09:00 до 19:00, чтобы система могла работать сбалансировано.

Из-за непогоды обесточены 1025 населенных пунктов:

— в Днепропетровской области — 324;

— в Одесской области — 268;

— в Николаевской — 215;

— в Кировоградской — 146;

— в Запорожской — 51.

Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы оживить обесточенных потребителей. В то же время восстановление тормозят сложные погодные условия.

«На утро из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 485 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных», — добавляет «Укрэнерго».

Напомним, Из-за непогоды в Украине обесточено более тысячи населенных пунктов.