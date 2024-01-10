В Минздраве объяснили, когда и кому необходимо носить медицинскую маску

Ношение медицинской маски, соблюдение дистанции или «локальный карантин» являются базовыми противоэпидемическими и профилактическими нормами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Такие меры могут применять в областях или отдельных районах, городах, где зафиксировано превышение эпидемического порога. Или даже в отдельных учреждениях, учебных заведениях или отдельных классах, школах или предприятиях», — объясняет Минздрав.

Когда стоит надевать маску:

— если вы чувствуете признаки простуды, кашляете или чихаете и не можете оставаться дома;

— когда вы имеете симптомы простуды или подозрение на инфекцию, которая передается воздушно-капельным путем. Маска поможет ограничить потенциальное распространение респираторных выделений;

— вы ухаживаете за больным ОРВИ, COVID-19 или гриппом;

— если вы здоровы, но находитесь в местах большого скопления людей;

— врачам и медицинским работникам при осмотре пациентов, имеющих респираторные симптомы, а также во время процедур и манипуляций, которые требуют стерильности, чтобы защитить пациента от возможных инфекций.

«Напомним, с октября в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1,9 млн человек, 56% — дети. При первых признаках заболевания необходимо обратиться к семейному врачу, не прибегать к самолечению, а во время болезни позаботиться о безопасности родных и коллег — оставаться дома, использовать индивидуальную посуду», — добавляет министерство.

Напомним, врачи предупредили о новых опасностях COVID-19 в 2024 году.