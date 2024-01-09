В Пентагоне раскрыли подробности госпитализации Остина

Министра обороны Пентагона Ллойда Остина госпитализировали еще 1 января, когда он почувствовал сильную боль после плановой медицинской процедуры. Сейчас он и в дальнейшем находится в больнице, впрочем, полностью вернулся к выполнению своих обязанностей. Об этом сообщил спикер Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.

Как рассказал Райдер, Остин прошел плановую медицинскую процедуру еще 22 декабря 2023 года в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Находясь в больнице он передал некоторые оперативные полномочия заместителю министра обороны.

Уже 23 декабря министра обороны выписали из больницы после чего он продолжал работать из дома в течение праздников.

«Вечером 1 января он начал испытывать сильную боль и был доставлен каретой скорой помощи в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где его поместили в отделение интенсивной терапии. Он был в сознании, но испытывал довольно сильную боль. В тот же вечер он прошел обследование и осмотр врачей», — рассказал представитель Пентагона.

2 января отдельные полномочия Остина были переданы заместителю министра обороны Кэтлин Хикс. Аппарат министра, его заместитель и Объединенный штаб были уведомлены о передаче полномочий через электронную почту.

По словам Райдера, задержка по информированию о состоянии здоровья Остина была связана с тем, что руководитель аппарата министра обороны был болен гриппом.

4 января руководитель аппарата и заместитель министра готовили публичное обращение к Конгрессу, впрочем, в тот же день им сообщили о том, что Остин планирует восстановить полную связь и соответствующие оперативные обязанности 5 января.

Сейчас Остин до сих пор находится в больнице. Как отметил спикер, министр обороны продолжает испытывать дискомфорт, «но его прогноз хороший».

«С момента восстановления своих обязанностей в пятницу вечером секретарь получил оперативные обновления и предоставил необходимые указания. Он имеет полный доступ к необходимым возможностям безопасной связи и продолжает контролировать повседневные операции (Министерства обороны) по всему миру», — рассказал спикер.

Как писали СМИ, лидеру США Джо Байдену стало известно об отсутствии министра обороны только в четверг, 4 января, днем, поскольку якобы оборонное ведомство держало ситуацию в секрете. Из-за этого экс-президент Штатов Дональд Трамп призвал уволить Остина.

Напомним, Умеров провел продуктивные переговоры с главой Пентагона.