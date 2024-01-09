СМИ узнали об условии Венгрии о выделении Украине 50 млрд евро

Венгрия может снять свое вето на пакет помощи от Евросоюза для Украины в размере 50 млрд евро, если финансирование будет пересматриваться каждый год. Об этом сообщает Politico во вторник, 9 января.

По словам трех европейских дипломатов, Будапешт заявил, что может снять вето при условии, что Европейский совет утвердит голосование за выделение средств на ежегодной основе.

На практике это дало бы венгерскому премьеру Виктору Орбану полномочия блокировать финансирование ЕС для Украины ежегодно или добиться уступок от Брюсселя за отказ от его права вето, отмечает издание.

Утверждается, что Венгрия сформулировала это предложение во время встречи 27 бюджетных экспертов ЕС в минувшую пятницу и направила соответствующий документ Совету ЕС, где сейчас председательствует Бельгия.

По словам дипломата, знакомого с ходом переговоров, согласно венгерскому предложению, ЕС ежегодно будет предоставлять Украине 12,5 млрд евро в виде грантов и кредитов, что за четыре года составит предложенные Еврокомиссией 50 млрд евро.

Некоторые дипломаты ЕС скептически относятся к этому предложению, несмотря на изменение риторики Венгрии, которая ранее выступала категорически против выделения средств Украине в каком бы то ни было виде. Они указывают, что венгерское предложение не гарантирует предсказуемый исход для Украины.

«Семилетний бюджет ЕС рассчитывается на четко определенный промежуток времени. Не выйдет делать (согласовывать) его из года в год», — сказал один из дипломатов.

Напомним, Орбан наложил вето на европейскую помощь Украине.