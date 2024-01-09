В Рязани сгорел дом племянника Путина

В Рязани (Россия) сгорел дом, принадлежавший 46-летнему племяннику российского диктатора Владимиру Путину — Роману Путину. Об этом пишет Хартыя 97.
Отмечается, что пожар произошел поздно вечером 7 января. Пострадавших нет.
Роман Путин — российский бизнесмен, совладелец компании МПП-АВИА, производящей на территории РФ легкие летательные аппараты — гиропланы. Он сын бывшего вице-президента и члена правления закрытого Мастер-банка, двоюродного брата Владимира Путина — Игоря Путина.
Напомним, сын Медведева и племянница Путина попали под европейские санкции.