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Новости > В Рязани сгорел дом племянника Путина

В Рязани сгорел дом племянника Путина

Агата Кловская
09.01.24 12:54
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В Рязани сгорел дом племянника Путина

В Рязани (Россия) сгорел дом, принадлежавший 46-летнему племяннику российского диктатора Владимиру Путину — Роману Путину. Об этом пишет Хартыя 97.

Отмечается, что пожар произошел поздно вечером 7 января. Пострадавших нет.

Роман Путин — российский бизнесмен, совладелец компании МПП-АВИА, производящей на территории РФ легкие летательные аппараты — гиропланы. Он сын бывшего вице-президента и члена правления закрытого Мастер-банка, двоюродного брата Владимира Путина — Игоря Путина.

Напомним, сын Медведева и племянница Путина попали под европейские санкции.

Тэги: пожар, Владимир Путин, дом, Рязань, племянник, Роман Путин

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