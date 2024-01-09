Отключение света за долги: КМУ дал добро

Россия размещает ядерное оружие в Беларуси у границ стран НАТО, — WSJ
В России прогремел взрыв на железной дороге рядом с нефтебазой
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Валюта продолжает дорожать в украинских обменниках
ВСУ расширяют плацдарм на Херсонщине, — Генштаб
В МВД рассказали о последствиях ночной атаки на Украину
Потери России в Украине превысили 365 тысяч военных
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