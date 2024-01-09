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Новости > Отключение света за долги: КМУ дал добро

Отключение света за долги: КМУ дал добро

Александр Панько
08.01.24 19:45
187
Отключение света за долги: КМУ дал добро
Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени украинцам за долги по коммуналке. Соответствующее постановление было принято правительством 29 декабря.
 
Исключение действует только для зоны активных боевых действий.
 
«На оккупированных территориях плату за жилищно-коммунальные услуги начислять запрещено начиная с даты оккупации», — говорится в постановлении.
 
Как мы ранее сообщали, долги за коммуналку отразятся на кредитной истории украинцев.
 
В 2022 году ВРУ поддержала запрет на взыскание долгов за коммунальные услуги с физических лиц во время действия военного положения.
 
 
 

Тэги: мораторий

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