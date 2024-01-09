Отключение света за долги: КМУ дал добро

Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени украинцам за долги по коммуналке. Соответствующее постановление было принято правительством 29 декабря.

Исключение действует только для зоны активных боевых действий.

«На оккупированных территориях плату за жилищно-коммунальные услуги начислять запрещено начиная с даты оккупации», — говорится в постановлении.