Россия размещает ядерное оружие в Беларуси у границ стран НАТО, — WSJ

Россия разворачивает ядерное оружие на территории Беларуси. Данные манипуляции через посредство режима Лукашенко Кремль выполняет на границах со странами-членами НАТО. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в конце прошлого месяца заявил, что Россия завершила развертывание тактического ядерного оружия в стране.

В ходе заявлений о передаче американские чиновники не предоставили полной информации по реализации данного плана. Допускалось, что белорусский диктатор блефует.

В то же время, в июле прошлого года Разведывательное управление Министерства обороны США заявило, что нет «никаких оснований сомневаться» в заявлениях Путина об отправке ядерного оружия в Беларусь.

«Федерация американских ученых проанализировала разведывательные данные из открытых источников, в том числе видеоматериалы Министерства обороны Беларуси, и пришла к выводу, что «авиабаза „Лида“, расположенная в 40 километрах от литовской границы, и единственное крыло белорусских ВВС, оснащенное самолетами Су-25, является наиболее вероятным кандидатом в выполнение новой миссии Беларуси по „ядерному обмену“ с Россией», — пишет WSJ.

В издании отмечают, что Лукашенко заявил об этом во время того, когда Россия начала более агрессивную риторику по отношению к Западу. Недавно Путин сказал, что у Финляндии могут «возникнуть проблемы» из-за вступления в НАТО.

В ноябре заместитель председателя Совета безопасности России Медведев назвал Польшу «врагом», рискующим потерять свою независимость.

«Провокационный ядерный шаг Путина в Беларуси является напоминанием о том, что стоит на кону в Украине», — подытожили в WSJ.

Впрочем, в противовес утверждениям The Wall Street Journal, мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» подчеркивает, что при всем перечне источников, издание так и не предоставило конкретных доказательств наличия на территории Беларуси тактического ядерного оружия РФ.

Напомним, Лукашенко рассказал о российском ядерном оружии в Беларуси.