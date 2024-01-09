В России прогремел взрыв на железной дороге рядом с нефтебазой

На железнодорожном пути близ российского города Нижний Тагил произошел взрыв днем понедельника 8 января. Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.

По данным российских СМИ, взрыв произошел в районе станции Сан-Донато. Недалеко от места взрыва были обнаружены несколько неизвестных объектов, которые, возможно, и привели к аварии.

Россияне заявляют, что взрыв произошел якобы недалеко от местной нефтебазы.

В настоящее время район оцеплен. Официальные власти пока не комментировали инцидент. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, в России прогремел взрыв на одном из крупнейших военно-промышленных заводов.