Скончался бывший защитник «Днепра» и сборной Украины по футболу Богдан Шершун

Умер бывший защитник «Днепра» и национальной сборной Украины Богдан Шершун. Об этом сообщили спортивные журналисты Владимир Зверов и Роман Бебех. Причины смерти экс-футболиста не названы.

Отметим, что Шершуну было всего 42 года. В последнее время он работал аналитиком в MEGOGO, а также в Ассоциации футбола Украины.

Богдан Шершун — бронзовый призер чемпионата Украины по футболу в составе Днепра (2001 год), также за карьеру становился победителем Кубка УЕФА (2005 год). За сборную Украины провел четыре матча.

Напомним, в возрасте 50 лет скончался известный в прошлом украинский футболист Павел Шкапенко.