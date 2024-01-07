Есть не подтвержденная информация, что в Белой Церкви парень якобы скончался от побоев сотрудников ТЦК, - депутат Шевченко

Местные жители утверждают, что в городе Белая Церковь работники ТЦК поймали одного парня и увезли, а потом он скончался в больнице от побоев. Об этом написал в своем Телеграм депутат ВРУ Евгений Шевченко.

По информации Шевченко, делом занимается местное управление СБУ.

«В СМИ информации пока нет. Видимо пытаются скрыть происшествие и замять дело», — добавил депутат.

Позже депутат исправил свой пост: «Люди, сообщившие о происшествии в БЦ не сообщают данных пострадавшего. Так же не было обращений родственников. Поэтому считаю информацию не подтвержденной и на данный момент не имеющей события преступления. Но, умалчивать информацию про подобные происшествия не имею права. Знаю я наших правоохранителей».

Полиция Киевской области также опровергает эту информацию.