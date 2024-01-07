Над военными полигонами Германии летают дроны, которые никак не могут сбить

Каждую неделю подозрительные дроны пролетают над военными полигонами и казармами Бундесвера (Германия), но поймать ни одного из них их не могут уже более года. Об этом пишет газета Bild.

Данные о появлении беспилотников-шпионов идут с октября 2022 года. Особенно их много над местами, где Бундесвер тренирует украинцев — а именно, над танковым полигоном Клиц.

Военная полиция использует против дронов устройства для радиопомех, «но маленькие шпионские устройства продолжали летать».

15 ноября 2023 года Бундесвер основал оперативную группу по этим беспилотникам. Ее возглавил бригадный генерал Вольфганг Йордан. Но, «спустя два месяца ощутимых результатов все еще нет».