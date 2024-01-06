Алексей Куварзин: будущий глава Днепропетровской облналоговой «мутит мутные схемы» в преддверии назначения, - СМИ

13-15 декабря визит в Волынскую область совершил некто Алексей Сергеевич Куварзин — экс-руководитель Киево-Святошинской ОГНИ. По информации ОРД, в ресторанно-гостиничном комплексе «Серебряные Аисты» в Луцке он провел ряд встреч с местными предпринимателями, занимающимися импортом товаров и сырья. По информации участников этого события, Алексей Куварзин якобы предложил централизовать операции по накоплению и торговле налоговым кредитом и кэшем под своим руководством.

ОРД утверждает, что у Алексея Куварзина большой опыт работы по крышеванию конвертационных центров, принадлежащих его куму конвертатору Назарию Бонко. Инициатор этого неофициального «бизнес-форума» сообщил местным предпринимателям, что имеет возможность обеспечить стабильную работу через собственные фирмы-транзитеры для «рисования» налогового кредита в Днепропетровской области, ГУ ГНС, которой он возглавит уже в ближайший период. Также он якобы очень настойчиво предлагал менять в Новый Год адрес на Днепропетровскую область для перерегистрации предприятий и осуществления им полного цикла «обслуживания».

Однако, как отмечает издание, «возникает сомнение, что Алексей Куварзин сможет найти время совместить тяжелую работу руководителя ГУ ГНС в Днепропетровской области с амбициозными планами торговли налоговым кредитом и кэшем».