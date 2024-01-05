Обновление iOS 17.3 «вырубает» iPhone

Главное: Не устанавливайте обновление iOS 17.3. Оно вызывает критическую ошибку iPhone.
Детали: Последнее обновление iOS 17.3 вызывает критическую ошибку на iPhone — девайс уходит в вечную перезагрузку, — Forbes
Главное: Не устанавливайте обновление iOS 17.3. Оно вызывает критическую ошибку iPhone.
Детали: Последнее обновление iOS 17.3 вызывает критическую ошибку на iPhone — девайс уходит в вечную перезагрузку, — Forbes
Манро Бергдорф: британцам не понравилось, что права женщин будет представлять трансгендер
Джонни Синс (Лысый из Brazzers) сфотографировался в проукраинской футболке от Юлии Сенюк
Маньяк из Киева дал интервью
Дмитрий Чезганов: задержан сынок винницкого экс-судьи
В Крыму перекрыли Керченский мост и заявили о «самолетах НАТО»
Украина может получить от Японии технологии по производству биотоплива
Столичных водителей предупредили о надвигающейся опасности
Россия набирает в армию женщин из тюрем
Лукашенко запретил судить себя после своей отставки
Украина может получить от Японии технологии по производству биотоплива
ГУР уничтожило истребитель Су-34 на аэродроме в Челябинске
Крымский мост обречен, — Малюк
В США прокомментировали ситуацию с помощью Киеву
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 362 280 солдат
Серийный маньяк задержан в Киеве: на его счету больше 10 жертв
Россия меняет тактику ракетных ударов по Украине, — британская разведка
Количество жертв вчерашней ракетной атаки на Киев возросло
Главный полицейский Киевщины рассказал о ситуации с повестками на блокпостах
Польша призывает предоставить Украине дальнобойные ракеты
В Тернополе произошло вопиющее преступление: «отличились» подростки
Виктор Кобзистый: В результате массированного ракетного удара погиб экс-баскетболист сборной Украины
Ректор одного из американских университетов погорел… на съемке порно
В Англии трое мужчин погибли жуткой смертью
Официальный курс доллара в Украине преодолел важную психологическую отметку
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 357 520 солдат
Украинцам рассказали, что будет с пенсиями и зарплатами в 2024-м году
В одном из районов Киева под завалами находятся люди
Стало известно, как изменились цены на нефть в уходящем году
Западный лошадиный энцефалит: в Аргентине человек подхватил редкую заразу
Гривна пошла вниз
Запахло очень большими деньгами
Архитектурное убожество современного Киева
Страшная дилемма мобилизации по-украински