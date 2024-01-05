Обновление iOS 17.3 «вырубает» iPhone

Главное: Не устанавливайте обновление iOS 17.3. Оно вызывает критическую ошибку iPhone.

Детали: Последнее обновление iOS 17.3 вызывает критическую ошибку на iPhone — девайс уходит в вечную перезагрузку, — Forbes

Проблема затрагивает несколько моделей iPhone, начиная с iPhone 12 и выше.

Помогает только полный сброс устройства.

Forbes посоветовал тем, кто не установил бета-версию программного обеспечения iOS 17.3, подождать, пока Apple не решит проблему.