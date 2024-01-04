Украине не стоит питать надежды на скорые поставки ракет Taurus, — Берлин

Главное: Берлин опасается, что немецкое оружие может быть использовано и для проведения атак вглубь российской территории. Поэтому Украине не спешат передавать ракеты Taurus.

Детали: Украине не стоит питать надежды на скорые поставки дальнобойных ракет Taurus. Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт, сообщает Der Spiegel.

Политик с Христианско-демократическим союзом (ХДС) Норберт Реттген в очередной раз подверг критике федеральное правительство за то, что последнее до сих пор не поставляет Украине какие-либо дополнительные системы вооружения большой дальности.

Крылатые ракеты Taurus обладают дальностью действия более 500 километров и облегчат украинской армии атаку на склады оружия и линии снабжения на территории России. Однако Берлин опасается, что немецкое оружие может быть использовано и для проведения атак вглубь российской территории.

Хебестрайт объяснил, что Украине не следует надеяться на то, что поставки Taurus могут быть осуществлены быстро, потому что сейчас вопрос остается в том же статусе.

В то же время, он решительно осудил недавние нападения России. Массированные атаки на гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением и совершенно отвратительны, подчеркнул он.

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