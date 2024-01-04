На Солнце снова произошло кое-что нехорошее

Главное: Мощная вспышка произошла на Солнце. Ученые говорят, что это событие исключительной силы.

Детали: На Солнце произошла сильная вспышка действующего цикла. Об этом поведали российские ученые.

Они говорят: «Вспышка является первым по настоящему мощным взрывом текущего солнечного цикла и может быть без преувеличения охарактеризована как событие исключительной силы».

Отмечается: «Взрыв примерно в два раза превышает по мощности предыдущие рекордные события данного цикла. Согласно предварительной классификации, вспышке присвоен балл X5.0. Занимавшая ранее первое место вспышка имела балл X2.8».

Сообщается, что данная вспышка произошла в новогоднюю ночь, но в мировых каталогах, которые ведутся по всемирному (лондонскому) времени, будет маркирована 2023-м годом.

Эксперты информировали, что причиной взрыва стало накопление магнитной и электрической энергии в короне Солнца в результате движения солнечных пятен.

По их словам, спрогнозировать вспышку было невозможно, потому что область, в которой произошел взрыв, ещё вчера находилась на обратной стороне Солнца, и была невидима для земных приборов.

Не исключается, что до выхода на видимую сторону Солнца эта область уже произвела несколько крупных взрывов на его обратной стороне, которые остались скрыты от земных приборов. В этом случае серия взрывов может быть продолжена в ближайшие дни.

Поясняется также, что влияние вспышки на нашу планету полностью исключено, так как она произошла на восточном крае Солнца на значительном удалении от линии Солнце-Земля.

Предыдущая сборная вспышка случилась 14 декабря. Последний раз более крупное событие, чем сегодняшнее, а именно вспышка уровня X8.2, происходило 10 сентября 2017-го года.

Резюмируется: «Можно заметить, что оба события, и сегодняшнее, и предыдущее от 14 декабря, пока происходили на удалении от направления на Землю, что можно считать определенного рода удачей».

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