Юрий Юрачковский: правнук Ивана Франко умер в возрасте 72 лет

Главное: Умер Юрий Юрачковский — сын Зеновии-Ростиславы Франко и правнук Ивана Франко.
Детали: Умер правнук Ивана Франко — Юрий Юрачковский. Об этом сообщил львовский «Дом Франко».
Главное: Умер Юрий Юрачковский — сын Зеновии-Ростиславы Франко и правнук Ивана Франко.
Детали: Умер правнук Ивана Франко — Юрий Юрачковский. Об этом сообщил львовский «Дом Франко».
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