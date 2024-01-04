Юрий Юрачковский: правнук Ивана Франко умер в возрасте 72 лет

Из-за похолодания и окончания праздников в Украине растет потребление электроэнергии

Город в Курской области остался без света и воды. Во всем, как обычно, винят Украину

Количество жертв вчерашней ракетной атаки на Киев возросло

Россия меняет тактику ракетных ударов по Украине, — британская разведка

Стало известно, закроют ли новые станции метро в Киеве в ближайшее время

Найден самый старый в мире домик на дереве

Ирина Гатун и Юрий Великий из «Квартал 95» попали на сайт «Миротворец»

Серийный маньяк задержан в Киеве: на его счету больше 10 жертв

03.01.24 21:46

Серийный маньяк задержан в Киеве: на его счету больше 10 жертв

03.01.24 15:54

Россия меняет тактику ракетных ударов по Украине, — британская разведка

03.01.24 15:26

Количество жертв вчерашней ракетной атаки на Киев возросло

03.01.24 12:19

Главный полицейский Киевщины рассказал о ситуации с повестками на блокпостах

03.01.24 10:49

Польша призывает предоставить Украине дальнобойные ракеты

03.01.24 10:16

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 361 500 солдат

02.01.24 16:53

Шольц может досрочно покинуть свой пост

02.01.24 15:24

В ООН отреагировали на массированный ракетный удар по Украине

02.01.24 11:54

Зеленский назвал число погибших и раненых в результате массированного ракетного удара по Украине

02.01.24 11:28

В Киеве и области из-за ракетного удара без света сидят четверть миллиона потребителей