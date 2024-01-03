Россия меняет тактику ракетных ударов по Украине, — британская разведка

Главное: По информации британской разведки, последние ракетные удары РФ по Украине свидетельствуют об изменении тактики Москвы. Последние удары, скорее всего, были направлены в первую очередь по оборонной промышленности Украины.

Детали: Россия меняет тактику массированных обстрелов Украины дальнобойным оружием. Вероятно, враг сменил приоритетные цели для своих атак. Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter (Х).

Британская разведка отмечает, что с 29 декабря 2023 Россия усилила интенсивность ударных действий против Украины. Москва использовала значительную часть запасов ракет воздушного базирования, выпущенных за последние месяцы.

«Последние удары, скорее всего, были направлены в первую очередь по оборонной промышленности Украины. Это контрастирует с его обширными атаками прошлой зимой, которые в первую очередь были направлены на энергетическую инфраструктуру Украины», — говорится в сводке.

Разведка отмечает, что обстрелы россиянами объектов энергетики в начале декабря свидетельствовали о том, что РФ намерена возобновить энергетический террор. Однако последние атаки свидетельствуют об изменении тактики Москвы.

«Эти новые операции свидетельствуют, по крайней мере, о временном изменении подхода к использованию Россией оружия дальнего действия. Российские планировщики почти наверняка признают растущую важность оборонно-промышленного потенциала, когда они готовятся к длительной войне», — добавляют разведчики.

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