Шмыгаль анонсировал серьезный рост мощности украинского оборонно-промышленного комплекса

Главное: Производственные мощности украинского оборонно-промышленного комплекса в этом году вырастут в шесть раз. Обещает Денис Шмыгаль.

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль дал громкое обещание. Произошло это на заседании Кабинета министров.

По его словам, производственные мощности украинского оборонно-промышленного комплекса в этом году планируется увеличить в шесть раз.

Он сказал: «Производственные мощности украинского ОПК оборонно-промышленного комплекса в 2023-м году выросли втрое. Амбициозная цель на текущий год – рост в шесть раз».

Информируется, что в прошлом году было привлечено 42,6 миллиарда долларов внешнего финансирования, из них 27% это грантовые средства.

Говорится, что потребности на 2024-й год составляют более 37 миллиардов долларов.

Глава правительства признал: «Рассчитываем на помощь партнеров».

Отмечается, что наша страна повышает собственные бюджетные поступления, прежде всего, таможенные и налоговые.

Так, более 1,1 триллиона гривен налогов, сборов и других платежей поступило в общий фонд госбюджета в прошлом году.

Резюмируется: «Все эти средства мы направляем на безопасность и оборону. Более 750 миллиардов гривен в этом году планируем потратить на выплаты военнослужащим. Более 265 миллиардов гривен пойдут на закупку, производство и ремонт вооружений».

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