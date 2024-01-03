ЕС ударил санкциями по алмазному гиганту РФ

Главное: Совет Евросоюза ввел санкции против российской алмазной компании «Алроса» и ее гендиректора Павла Мариничева.

Детали: Совет Европейского Союза в среду, 3 января, внес в санкционный список российского алмазодобывающего гиганта, компанию «Алроса», на которую приходится более 90% всей российской добычи алмазов и ее генерального директора Павла Мариничева. Соответствующее решение было опубликовано на сайте Совета ЕС.

«Новые списки касаются ПАО Алроса, являющегося крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире, принадлежащей российскому государству и на которую приходится более 90% всей российской добычи алмазов», — говорится в сообщении.

В Совете ЕС отмечают, что данная компания является важной частью экономического сектора, обеспечивающего значительные доходы правительства России.

Запрет на российские алмазы является частью усилий G7 по разработке международно скоординированного запрета на импорт алмазов, целью которого является лишить Россию этого важного источника доходов.

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