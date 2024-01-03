На Луганщине россияне хотят организовать пыточную для «воспитательных работ»

Главное: Россияне в Луганской области хотят организовать пыточную для «воспитательных работ». У кого есть деньги — покупает себе свободу.

Детали: Российские террористы планируют превратить колонию во временно оккупированном Суходольске Луганской области в пыточную. Об этом сообщает Telegram-канал главы Луганской областной военной администрации Артема Лысогора.

В колонию будут отправлять тех солдат, кого не удалось отправить на «мясные штурмы». Там с новичками проводят «воспитательные работы». Ранее же в ней вербовали в подразделения «Шторм Z».

«Задача сверху — как можно быстрее освободить территорию колонии. У кого есть деньги — покупает себе свободу, как это было при наборе в „вагнеровцы“. Местные жители уже сейчас обеспокоены ухудшением криминогенной ситуации в населенном пункте и вокруг», — рассказал Лысогор.

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