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Новости > Шольц может досрочно покинуть свой пост

Шольц может досрочно покинуть свой пост

Автор: «Фраза»
02.01.24 16:53
263
Шольц может досрочно покинуть свой пост

Главное: Олаф Шольц может досрочно уйти в отставку. СМИ назвали вероятного преемника канцлера.

Детали: Канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно покинуть пост канцлера ФРГ. Это связано с низким уровнем поддержки партии «СДПГ». Об этом сообщает Bild.

Опрос института INSA (Национальный институт прикладных наук Лиона), проведенный для издания и опубликованный 31 декабря, показал, что в течение 2023 года поддержка «Социал-демократической партии Германии» упала с 20% до 15%.

Ключевой фактор фиаско «СДПГ», по мнению аналитиков, заключается в том, что только каждый пятый немец положительно оценивает работу канцлера Олафа Шольца, представляющего партию.

Итальянская газета La Repubblica пишет, что Олаф Шольц может досрочно уйти в отставку в 2024 году. При этом издание не называет источники информации.

По данным журналистов, преемником Шольца может стать министр обороны Борис Писториус, который недавно возглавил рейтинг самых популярных немецких политиков.

Причиной отставки канцлера, как сообщает La Repubblica со ссылкой на два источника, может стать скандал, произошедший еще в 2020 году с компанией Wirecard и ее боссом Яном Марсалеком (сейчас он, вероятно, скрывается в Москве).

В то время именно Шольц возглавлял Федеральное министерство экономики и отвечал за финансовый регулятор, который не заметил крупнейшую мошенническую схему в истории Германии со времен Второй мировой войны.

Однако Шольц всегда отрицал свою личную ответственность за этот финансовый скандал.

Bild пишет, что в Германии аналитики сомневаются в реальности смены канцлера: в частности, члены «СДПГ» поддержали Шольца на партийной конференции.

«В то же время Борис Писториус недавно призвал Германию „готовиться к войне“ — до недавнего времени левое крыло „СДПГ“, вероятно, вообще могло требовать исключения из партии за эти слова», — говорится в материале.

В тему: Олаф Шольц заболел коронавирусом.

Тэги: Германия, отставка, Олаф Шольц

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