В ООН отреагировали на массированный ракетный удар по Украине

Главное: В ООН осудили российские удары по городам Украины. В ООН отметили, что в результате боевых действий без электроэнергии также остаются сотни тысяч человек в Донецкой области.

Детали: Гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун осудила очередную волну ударов по столице и многолюдным городам Украины.

«Для народа Украины новый год начался с потерь, боли и отчаяния. Третий день подряд из-за масштабных воздушных ударов Российской Федерации гибнут люди, в частности дети, и терпят повреждения дома и другая гражданская инфраструктура», — говорится в ее заявлении.

Браун отметила, что вызывает тревогу то, что многие районы столицы Украины остались без света и водоснабжения именно тогда, когда ожидается, что температура на этой неделе снизится почти до −20 градусов по Цельсию.

В результате боевых действий без электроэнергии также остаются сотни тысяч человек в Донецкой области.

«От имени гуманитарного сообщества я еще раз подтверждаю наши обязательства продолжать поддержку народу Украины, страдающему от разрушений, вызванных вторжением Российской Федерации. И сегодня я мыслями с семьями и друзьями погибших и раненых, а также с теми, кто беспокоится о тех, судьба кого еще неизвестна», — подчеркнула чиновница.

ООН снова напомнила Российской Федерации, что невыборочные удары и обстрелы по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре строго запрещены международным гуманитарным правом, говорится в заявлении.

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