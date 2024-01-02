Французский посол заявил, что в Украине будут производить больше оружия

Главное: Украина нарастит производство оружия. Об этом сказал французский посол.

Детали: Посол Франции в Украине Гаэль Весьер прокомментировал вопрос оружия для нашей страны во время войны. Его слова цитирует France Info.

Дипломат сказал: «Поддержка Франции в вопросах поставки военного оборудования, конечно же, продолжается».

При этом он добавил: «Постепенно она будет менять свой характер, поскольку цель заключается в том, чтобы производить больше оружия в Украине, а не действовать исключительно за счет безвозмездных поставок и закупок».

Резюмируется, что для перехода от одной стратегии к другой требуется определенное время.

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