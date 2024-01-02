Виталий Безгин из «Слуг народа» переписал недвижимость в Крыму на тетушку из Госдумы, - СМИ

Вероятно, представитель от партии «Слуга народа» Виталий Безгин осуществил передачу своей доли в квартире, расположенной в оккупированной Евпатории, своей тетке — депутатке оккупационных властей и члену партии «Единая Россия» Галине Герасимовой. Как сообщает СтопКор, несмотря на заявления Виталия Безгина в отказе от связей с родственницей, это событие привлекло внимание правоохранительных органов.

Виталий Безгин от родственницы открестился публично: «Своей тете публично могу пообещать только одно: сядешь среди первых, если не успеешь убежать!».

Однако, на самом деле, как пишет издание, Виталий Безгин собственноручно оформил на родственницу доверенность на распоряжение своей долей квартиры в Евпатории. По словам Безгина, это решение якобы даже одобрило НАПК.

«Но всплыла небольшая проблемка. Тетя Виталия Галина Герасимова — депутат местной оккупационной власти, да еще и пропутинской партии „Единая Россия“, и была ею на момент оформления доверенности. Она также внесена в базу „Миротворец“ за свою далеко не проукраинскую позицию», — комментирует Ольга Левицкая.

Более того, впоследствии также стало известно о возможной продаже и регистрации квартиры по законам РФ и о том, что с этой операции были уплачены налоги стране-агрессору.

Так что Виталием Безгиным заинтересовались правоохранительные органы.

В тему: Ранее медийщики также обнаружили в электронной декларации народного депутата Виталия Безгина люксовое авто, приобретенное менее чем за четверть от среднерыночной стоимости. Таким образом, более 600 тысяч гривен парламентарий, вероятно, просто скрыл от НАПК.