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Новости > Игорь Гринкевич: скандальный львовский псевдобизнесмен пытался дать взятку следователям

Игорь Гринкевич: скандальный львовский псевдобизнесмен пытался дать взятку следователям

Александр Панько
01.01.24 20:54
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Игорь Гринкевич: скандальный львовский псевдобизнесмен пытался дать взятку следователям

Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич оказался в центре скандала, пытаясь разрешить вопрос о закрытии уголовного дела против него в Государственном бюро расследований (ГБР) за внушительную сумму — $500 тысяч. Об этом пишет ОРД.

Речь идет об уголовном деле, связанном с поставками товаров для Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по завышенным ценам.

Компании Игоря Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн. Это привело к убыткам бюджета по предварительным оценкам на 1,2 млрд грн и срыву поставок. В результате Игорь Гринкевич был задержан.

Тэги: криминал, Игорь Гринкевич

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