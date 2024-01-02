Виктор Субботин из «Укрэнергомашин» мутит грязные делишки и трудоустраивает своего подельника Марка Беккера, - СМИ

Владелец АО «Украинские энергетические машины» (ранее Турбоатом), Виктор Субботин, осуществил вывод средств из государственного предприятия через контролируемый им банк и пытается включить Марка Беккера (бывшего менеджера своего финансового учреждения) в наблюдательный совет государственной компании. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Александр Черненко в своем аккаунте в Facebook. Речь идет о «АО Мегабанк», который принадлежит Виктору Субботину и был объявлен неплатежеспособным в июне 2022 года.

«Проблемы (в банке) возникли не из-за полномасштабной войны, а задолго до нее. Несмотря на это владелец банка Виктор Субботин настойчиво составлял на его счетах деньги Турбоатома... В общей сложности начислял 1,4 млрд грн. Эти деньги с огромной долей вероятности будут потеряны», — написал Черненко.

По его данным, Виктор Субботин «протягивает» в наблюдательный совет Укрэнергомашины Марка Беккера, сообщает Апостроф. Он работал с Субботиным в Мегабанке и был первым заместителем Игоря Райнина, когда он возглавлял Харьковскую ОГА.

«Украсть деньги у государственной компании, а потом трудоустроить в нее сообщника, чтобы украсть еще больше? Мне сложно вспомнить схему более цинично», — отмечает экснардеп.

Черненко напомнил, что Субботин возглавил Турбоатом в 2007. В этой должности он «пережил» 3 президентов, 8 правительств, революцию, а сейчас «фактически украл у воюющего государства 1,4 млрд грн».

«Даже после этого не собирается в отставку, хотя должен собираться в СИЗО», — написал Черненко.

В тему: 13 сентября 2023 года Фонду гарантирования не удалось реализовать активы «АО Мегабанк», а именно права требования по 105 кредитным договорам, в обеспечение по которым переданы объекты жилой и коммерческой недвижимости, в частности кинотеатр и элеватор в Харькове и области. Активы продавали одним лотом около 2,2 млрд грн. Торги не прошли из-за отсутствия участников.